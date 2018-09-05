ГПУ відкрила справу через недостовірні дані у декларації Насалика за 2016 рік

Досудове розслідування розпочато за фактом декларування міністром недостовірної інформації на суму, яка перевищує 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Генеральна прокуратура України (ГПУ) порушила кримінальне провадження через недостовірних даних у декларації міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика за 2016 рік.

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Про це повідомляє прес-служба Національного агентства з питань протидії корупції (НАЗК). Згідно з повідомленням, ГПУ відкрила справу за ст. 366-1 Кримінального кодексу, на підставі обґрунтованих висновків НАЗК від 8 грудня 2017 року за результатами перевірки декларації Насалика за 2016 рік.

Прес-служба зазначає, що досудове розслідування розпочато за фактом декларування міністром недостовірної інформації на суму, яка перевищує 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Також у повідомленні зазначено, що раніше НАЗК направляло ці висновки до Національного антикорупційного бюро (НАБУ), проте досудові розслідування так і не було розпочато.

Прес-служба нагадує, що правопорушення, відповідальність за яке передбачено статтею 336-1 Кримінального кодексу, спричинює штраф від двох тисяч п'ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин, або позбавлення волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Як повідомляв УНІАН, за 2016 рік Насалик задекларував 1,2 млн грн доходів, у тому числі 245 тис. грн - це зарплата. При цьому його дружина Гузял Насалик отримала 941,9 тис. грн доходу від підприємницької діяльності.

Насалика було призначено на пост міністра енергетики і вугільної промисловості в середині квітня 2016 року.