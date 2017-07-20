У НАЗК розповіли про результати перевірки е-декларацій 8 міністрів та одного віце-прем’єра

НАЗК затвердило результати повної перевірки декларацій 9 членів Кабміну за 2015 р. Про це агентство повідомляє у Facebook.

Зазначається, що відповідні рішення прийняли сьогодні члени Національного агентства щодо віце-прем'єр-міністра України Павла Розенка, міністра оборони Степана Полторака, міністра соціальної політики Андрія Реви, міністра екології та природних ресурсів Остапа Семерака, міністра інформаційної політики Юрія Стеця, міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика, міністра культури Євгена Нищука, міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Вадима Черниша та міністра інфраструктури Володимира Омеляна.

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«За результатами повної перевірки декларацій зазначених осіб уповноважені особи Національного агентства встановили, що задекларовані активи чиновників відповідають даним, отриманим з наявних джерел, точність оцінки задекларованих активів відображена суб'єктами декларування вірно, під час перевірки на наявність конфлікту інтересів та на наявність ознак незаконного збагачення не виявлено порушень», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН раніше, детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили про підозру екс-голові одного з міських судів Луганської області, який не вказав у е-декларації дані про майно, автомобілі та нерухомість вартістю понад 10 млн грн. Це перше повідомлення про підозру серед усіх кримінальних проваджень, досудове розслідування у яких НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура здійснюють на підставі аналізу даних в електронних деклараціях осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.