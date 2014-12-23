Мітингувальники намагалися прорватися в Раду, депутати заспокоюють людей
Народні депутати переконують мітингувальників, які зібралися біля Верховної Ради, не вдаватися до радикальних дій та не палити шини.
Як передає кореспондент УНІАН, народні депутати Борислав Береза та Антон Геращенко переконують мітингувальників — учасників так званого «Фінансового майдану» не палити шини та не чинити інших радикальних дій.
Депутати переконують, що парламент зараз працює продуктивно і тому не варто зривати його роботу.
Зокрема, Геращенко запропонував обговорити вирішення питання валютних кредитів на засіданні профільного парламентського комітету за участю позичальників, які опинилися у скрутному становищі.
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Береза пообіцяв мітингувальникам, що вже сьогодні порушить їхні проблеми на засіданні ВР.
Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, сьогодні в урядовому кварталі проходить кілька мітингів.
Був момент, коли найбільш активні протестувальники спробували прорвати кордон правоохоронців та підійти до входу в будівлю Верховної Ради. У зв’язку з цим виникла штовханина між мітингувальниками та працівниками міліції. Наразі громадський порядок відновлено.
На цей час акції проходять спокійно.