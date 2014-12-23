Мітингувальники намагалися прорватися в Раду, депутати заспокоюють людей

Як передає кореспондент УНІАН, народні депутати Борислав Береза та Антон Геращенко переконують мітингувальників — учасників так званого «Фінансового майдану» не палити шини та не чинити інших радикальних дій.

Депутати переконують, що парламент зараз працює продуктивно і тому не варто зривати його роботу.

Зокрема, Геращенко запропонував обговорити вирішення питання валютних кредитів на засіданні профільного парламентського комітету за участю позичальників, які опинилися у скрутному становищі.

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Береза пообіцяв мітингувальникам, що вже сьогодні порушить їхні проблеми на засіданні ВР.

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, сьогодні в урядовому кварталі проходить кілька мітингів.

Був момент, коли найбільш активні протестувальники спробували прорвати кордон правоохоронців та підійти до входу в будівлю Верховної Ради. У зв’язку з цим виникла штовханина між мітингувальниками та працівниками міліції. Наразі громадський порядок відновлено.

На цей час акції проходять спокійно.