Комісія з питань громадянства рекомендує президенту надати громадянство ще двом іноземцям

Про це повідомив народний депутат Валерій Пацкан, який входить до складу цієї комісії.

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За його словами, відповідне рішення було прийнято на засіданні комісії. Зокрема, мова йде про надання громадянства Давид Сакварелідзе і Гізо Углава. "Це фахівці, які проводили реальні реформи прокуратури Грузії", - зазначив народний депутат.