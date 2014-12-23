Комісія з питань громадянства рекомендує президенту надати громадянство ще двом іноземцям

14:38, 23 грудня 2014
Політика
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Комісія з питань громадянства при президенті рекомендує надати українське громадянство двом особам, які претендують на посади в органах державної влади.

Порошенко рекомендуют дать гражданство еще двум иностранцам \ Фото УНИАН

Про це повідомив народний депутат Валерій Пацкан, який входить до складу цієї комісії.

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За його словами, відповідне рішення було прийнято на засіданні комісії. Зокрема, мова йде про надання громадянства Давид Сакварелідзе і Гізо Углава. "Це фахівці, які проводили реальні реформи прокуратури Грузії", - зазначив народний депутат.

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