Ложкін анонсував співпрацю з екс-прем'єром Грузії та розповів, як Квіташвілі очолив МОЗ

Про це сказав голова Адміністрації президента Борис Ложкін в інтерв'ю "Українській правді".

На зауваження, що автор книги "Чому Грузії вдалося?" Лариса Буракова не знає міністра охорони здоров'я Олександра Квіташвілі як грузинського реформатора, Ложкін відповів: "Його рекомендував Ладо Гургенідзе, який був прем'єр-міністром Грузії".

"Ми з ним (Гургенідзе) кілька разів зустрічалися за останні три тижні. Він буде активно консультувати українську владу в питанні реформ. Я вважаю його хорошим фахівцем", - заявив голова АП.

"Ми комусь пропонували (посади в Кабміні), а з кимсь розмовляли як з експертами. По міністерству охорони здоров'я в нас якось так вийшло, що й кандидатів-то особливо не було. І Ладо сказав, що є дуже якісна людина", - додав Ложкін.

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За його словами, "у нас питання не лише прямого перенесення досвіду, який був у людини, на нашу територію".

"Приміром, Квіташвілі одразу ж сказав, що досвід грузинської реформи дуже важливий, але тут реформу охорони здоров'я, як у Грузії, робити неправильно, тут має бути інший підхід", - зазначив Ложкін.

"Квіташвілі до того, як приїхати до Грузії й стати міністром охорони здоров'я, понад 5 років працював у Нью-Йорку у сфері охорони здоров'я, і він добре знає американську систему. У нього глобальний погляд і повне неприйняття корупції", - сказав він.

"І такі люди, на мій погляд, повинні у великій кількості прийти в нову владу, інфікувати її цим глобальним поглядом, запереченням корупції, зовсім іншим підходом", - вважає Ложкін.

За його словами, Еку Згуладзе з Грузії до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова не "приставили", а Аваков сам підтримав її призначення.

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"Дивилися дуже багатьох людей. На жаль, треба констатувати, що ситуація з якісними людьми катастрофічна, у принципі, на будь-яку позицію", - сказав він.

Ложкін зазначив, що Блок Петра Порошенка розглядав можливість формувати уряд не за квотним принципом – і в підсумку "та частина міністрів, яка була запропонована Блоком Петра Порошенка, – це не представники політичної сили".

"Вони не політики, за винятком Розенка і певною мірою Зубка, а незалежні менеджери, технократи… Ідеально, звісно, було б залучити в увесь уряд таких людей", - сказав голова АП.

Ложкін також зазначив, що "у прем'єра було право вето на будь-яке прізвище – по тих людях, які пропонувалися, він ним не скористався".

"У цілому, наша команда разом із рекрутинговими компаніями пропустила близько 200 людей, із яких я спілкувався з декількома десятками", - сказав Ложкін.