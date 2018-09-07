В Україні за пропаганду на півроку заборонили російський телеканал "RTVI"

За даними Нацради з питань ТБ і радіомовлення, під час моніторингів телеканалу в його ефірному наповненні неодноразово були зафіксовані порушення чинного українського законодавства.

Національна рада з питань ТБ і радіомовлення на півроку призупинила трансляцію каналу «RTVI» в Україні за порушення національного законодавства в частині демонстрування телепродуктів, що містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора, а також за участю персон, які внесені до Переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці України.

Відповідне рішення про внесення змін до Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення та законодавства України, Нацрада ухвалила під час засідання, повідомила прес-служба регулятора.

«За систематичні порушення українського законодавства Національна рада тимчасово - терміном на шість місяців - припинила ретрансляцію в Україні телеканалу «RTVI». Відповідне рішення про внесення змін до Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення та законодавства України, регулятор ухвалив 6 вересня», - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що оскільки іноземна програма «RTVI» має юрисдикцію Великої Британії, Нацрада проінформує регуляторний орган у сфері телерадіомовлення цієї країни про ухвалене рішення.

Як повідомляється, під час моніторингів телеканалу, що проводилися в період с 2 лютого 2017 року по 26 серпня 2018 року, в його ефірному наповненні неодноразово були зафіксовані порушення чинного українського законодавства.

«Це стосується статті 15-1 Закону України «Про кінематографію», згідно з якою заборонено розповсюдження і демонстрація фільмів, що містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора, а також фільмів, вироблених фізичними і юридичними особами держави-агресора», - відзначається в повідомленні.

Крім того, за інформацією регулятора, зафіксовані порушення статті 6 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», якою не дозволяється транслювати аудіовізуальні твори за участю персон, які внесені до Переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці; статті 28 Закону України «Про інформацію», згідно з якою інформація не може бути використана для закликів до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганди війни, насильства, жорстокості тощо.

У Нацраді повідомили, що неодноразово в 2017 році регулятор звертався до дистриб'ютора телеканалу «RTVI» в Україні - компанії «Сонар» і правовласника іноземної програми «RTVI» - компанії Brenrose limited із листами-застереженнями, якими інформував про зафіксовані порушення Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України.

Зі свого боку дистриб'ютор програми повідомив правовласнику про можливі наслідки протиправної демонстрації аудіовізуальних творів.

«У своєму листі правовласник телеканалу зазначив, що вважає достатньою умовою для ретрансляції своєї програми на території України відповідність контенту іноземної програми лише вимогам Європейської конвенції, оскільки, на його думку, норми міжнародного права мають вищу юридичну силу, ніж норми законів України. При цьому він запевнив про свої наміри в подальшому намагатися дотримуватися чинного законодавства України. Однак ситуація залишилася неврегульованою, і зазначені порушення далі тривали в ефірі «RTVI», - йдеться в повідомленні прес-служби Нацради.

Довідка УНІАН. RTVi («Ар-Ті-Ві-ай», розшифровується як «Русское международное телевидение», Russian TeleVision International, до 2002 року - «НТВ-Інтернешнл») - міжнародний російськомовний телеканал, що здійснює мовлення, зокрема, в Україні, Казахстані, Молдові, Грузії, країнах Балтії, Німеччині, Ізраїлі, Великій Британії, Іспанії, США, Канаді, Австралії та ряді інших країн. Канал є наступником старого НТВ і ТБ-6. Загальна аудиторія телеканалу RTVi становить близько 25 млн осіб.

Засновником телеканалу є бізнесмен Володимир Гусинський.