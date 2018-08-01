Російські пропагандисти з Russia Today платили британським депутатам - Transparency International

Експерти Transparency International вказують на необхідність збереження незалежності парламенту, захист його принциповості та підвищення прозорості.

Російський пропагандистський телеканал Russia Today (RT) з 2014 року заплатив членам парламенту Великої Британії не менше 93 700 фунтів стерлінгів за участь у його ефірах.

Про це йдеться в доповіді "У чиїх інтересах?", опублікованому організацією Transparency International (TI), передає dw.com.

Автори проаналізували документи Палати громад парламенту Великої Британії.

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За даними експертів TI, з 2010 по 2017 роки понад 160 британських політиків і чиновників з'являлися в ефірі RT 381 раз. Крім того, двоє колишніх членів парламенту, чиї гонорари не включені в зазначену суму, вели власні ток-шоу.

Експерти Transparency International вказують на необхідність збереження незалежності парламенту, захист його принциповості та підвищення прозорості.

"Спроби допомогти розвитку демократії за кордоном у підсумку будуть зведені нанівець, якщо ті, хто обраний представляти нас, працюють в інтересах режимів, які прагнуть підірвати демократію", - підкреслюють автори доповіді.

RT працює у Великій Британії з 2011 року. Британський медіарегулятор Ofcom неодноразово звинувачував телеканал у порушенні кодексу мовлення. Зокрема, у квітні Ofcom відкрив сім розслідувань щодо RT за підозрою у необ'єктивності через висвітлення отруєння Сергія і Юлії Скрипаль в Солсбері. Телеканалу загрожував відгук ліцензії на мовлення у Великій Британії, проте в травні Ofcom оголосив, що Russia Today зможе продовжити роботу в країні.