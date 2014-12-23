Держдеп США: питання про вступ України в НАТО будуть вирішувати тільки українці та члени НАТО

20:06, 23 грудня 2014
Політика
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Питання про можливість приєднання України до НАТО має вирішуватися тільки самим українським народом і членами Північноатлантичного альянсу без втручання інших країн.

США заявили, что вопрос вступления в НАТО касается только Украины и Альянса / joinfo.ua

Про це заявила офіційний представник держдепартаменту США Марі Харф, коментуючи на прохання журналістів прийняття Верховною Радою закону про відмову від позаблокового статусу країни, передає ТАСС.

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"Ми завжди говорили, що двері в НАТО повинні бути відкриті", - нагадала американський дипломат.

У той же час вона підкреслила, що прийом до Альянсу здійснюється на основі строгих критеріїв, які в останні роки неухильно враховувалися при подачі заявок будь-якою державою, яка висловила бажання вступити в Альянс.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада прийняла президентський закон «Про внесення змін у деякі закони України про відмову України від здійснення політики позаблоковості» (№1014-3).

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