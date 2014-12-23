Держдеп США: питання про вступ України в НАТО будуть вирішувати тільки українці та члени НАТО
Питання про можливість приєднання України до НАТО має вирішуватися тільки самим українським народом і членами Північноатлантичного альянсу без втручання інших країн.
Про це заявила офіційний представник держдепартаменту США Марі Харф, коментуючи на прохання журналістів прийняття Верховною Радою закону про відмову від позаблокового статусу країни, передає ТАСС.
Читайте такожЕкс-посол США прокоментував заяву Медвєдєва щодо України і НАТО
"Ми завжди говорили, що двері в НАТО повинні бути відкриті", - нагадала американський дипломат.
У той же час вона підкреслила, що прийом до Альянсу здійснюється на основі строгих критеріїв, які в останні роки неухильно враховувалися при подачі заявок будь-якою державою, яка висловила бажання вступити в Альянс.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада прийняла президентський закон «Про внесення змін у деякі закони України про відмову України від здійснення політики позаблоковості» (№1014-3).