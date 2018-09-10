Танкові бригади ЗСУ повністю укомплектовані - Міноборони

Міністр оборони України Степан Полторак відвідав район проведення операції Об’єднаних сил.

На сьогодні всі танкові бригади Збройних сил України та механізовані підрозділи армії, на озброєнні яких стоять танки, повністю укомплектовані, а корпус резерву танкових підрозділів у будь-який час готовий поповнити можливий некомплект.

Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак під час робочої поїздки в район проведення операції Об’єднаних сил, повідомляє прес-служба відомства.

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«Сьогодні у нас є можливість комплектувати корпус резерву танкових підрозділів, які готові та в будь-який час можуть поповнити некомплект, якщо він буде. А за необхідністю, при прийнятті відповідного рішення виконувати завдання за призначенням. Звичайно, відбувається модернізація, яка включає модернізацію систем навігації, приладів нічного бачення, а також засобів зв’язку для того, щоб ефективно виконувати поставлені завдання», - зазначив міністр.

За його словами, незважаючи на ті проблеми, які існували з танковими підрозділами на початку бойових дій на сході України, «на даний час а всі танкові бригади і механізовані підрозділи, де на озброєнні є танки, укомплектовані повністю».

Нагадаємо, в Україні 9 вересня відзначають День танкістів. Свято було встановлено згідно з указом президента України "Про День танкістів" від 29 серпня 1997 року.