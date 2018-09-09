Муженко в День танкіста пригадав РФ гучну поразку 500-річної давності

Генерал закликав сучасні танкові війська продовжити традицію української важкої кавалерії.

Начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко з нагоди Дня танкіста згадав про битву 500-річної давності, коли українці розбили московське військо.

Про це йдеться в Facebook.

Він зазначив, що сучасні українські танкісти є нащадками славних воїнів, які сотні років боролися за волю й незалежну українську державу. Так, генерал згадав гучну поразку росіян під Оршею понад 500 років тому.

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"На вашому беретному знакові зображено лицарську латунну рукавицю, яка тримає пернач. Цьому символу вже 500 років. Саме 8 вересня 1514 року війська під командуванням Великого гетьмана литовського – українського князя Костянтина Острозького розгромили московське військо в битві під Оршею. Перемога в битві була досягнута завдяки волинській важкій кінноті, яка потужним таранним ударом розгромила бойові порядки ворога. Надівши латну рукавицю XVI ст., я чітко усвідомив, що повинні завершити розпочату ними славну справу", – заявив Муженко.

Він зазначив, що танкісти ЗСУ повинні продовжити славну традицію предків, так як танкові війська – це сталевий кулак Збройних сил України.

"Ми сильніші за наших ворогів своїм бойовим духом, основою якого є правда, справедливість, свобода і любов до своєї рідної землі", – підкреслив начальник Генштабу.

Нагадаємо, ще в 2014 році Нацбанк присвятив монету перемозі над московською армією. Армія Великого князівства Литовського на чолі з князем Костянтином Острозьким складалася з польських, литовських, українських і білоруських військ.

У свою чергу журналіст Олесь Бузина писав у своєму авторському проекті, що Україна випустила 5-гривневу пам'ятну монету про гучну перемогу 1514 року після того, як в Росії з'явилася пам'ятна монета з Кримом після його окупації. Також він розповів, чим так пам'ятний той розгром російського війська 500-річної давності.