Блокпости на під'їздах до Маріуполя вирішили зміцнити

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

«Відбулося чергове засідання штабу оборони Маріуполя за участю керівництва сектору АТО, представників регіональних силових структур, органів місцевого самоврядування, директорів промислових підприємств та громадських активістів. Було вирішено виділити необхідну кількість будівельних матеріалів для вдосконалення фортифікаційних споруд», - йдеться у повідомленні.

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Тим часом, на Маріупольському напрямку активізувалися прольоти безпілотних літальних апаратів.

«З 16.50 і до 22.25 вчорашнього дня, безпілотники були помічено 6 разів у небі над Талаківкою, Сартаною, Черненко і Гнутовим», - повідомляє прес-центр АТО.