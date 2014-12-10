Бойовики почали активну повітряну розвідку поблизу Маріуполя - штаб

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

«Ситуація в районі Маріуполя залишається напруженою. Ворожа повітряна розвідка почала активно діяти в період з 16.00 до 20.00», - повідомляє прес-центр.

Читайте такожПід Маріуполем бойовики пустили в хід міни і фугаси проти сил АТО

Українські солдати вогонь по БПЛА не відкривали, а лише спостерігали за ними і повідомляли про це представників ОБСЄ в регіоні.

Раніше повідомлялось, що за добу бойовики 17 разів порушували «режим тиші», поранення отримали 7 мирних жителів.