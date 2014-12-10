Бойовики почали активну повітряну розвідку поблизу Маріуполя - штаб
08:40, 10 грудня 2014Політика
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Зокрема, упродовж доби біля позицій сил АТО 7 разів було помічено ворожі БПЛА.
REUTERS
Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.
«Ситуація в районі Маріуполя залишається напруженою. Ворожа повітряна розвідка почала активно діяти в період з 16.00 до 20.00», - повідомляє прес-центр.
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Українські солдати вогонь по БПЛА не відкривали, а лише спостерігали за ними і повідомляли про це представників ОБСЄ в регіоні.
Раніше повідомлялось, що за добу бойовики 17 разів порушували «режим тиші», поранення отримали 7 мирних жителів.
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