Кремль не готовий до процесу звільнення заручників, там все вирішує Путін - Геращенко

Представник України у гуманітарній підгрупі ТКГ щодо Донбасу переконана, що питання звільнення українських заручників залежить від президента РФ Володимира Путіна.

Кремль не готовий до процесу звільнення українських заручників і політичних бранців.

Про це заявила перший заступник голови Верховної Ради, представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

Вона прокоментувала слова прес-секретаря президента Російської Федерації Дмитра Пєскова про те, що Кремлю "невідомо про готовність української сторони вжити якихось кроків" для обміну засуджених осіб.

"Чи означає ця заява Пескова, що спецпредставник РФ в Тристоронній контактній групі Борис Гризлов бачить президента Путіна лише по телевізору й давно не мав жодної можливості з ним поспілкуватися? Бо ж я особисто тричі надсилала листи на представників РФ в ТКГ і гуманітарній підгрупі, на Гризлова, посла Азамата Кульмухаметова і інших зі списком росіян в українських тюрмах і копією їх заяв. Піднімала це питання в Мінську десятки разів, а вони опускали очі і голову, що "их там нет"...", - наголосила Геращенко.

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"Чи означає ця відповідь Пескова, що уповноважена РФ з прав людини (Тетяна Москалькова) не має жодних контактів з АП? Адже вона отримала всі ці заяви від своєї колеги, українського омбудмена Людмили Денисової", - заявила представник України.

"Чи Пєсков все знає і просто відверто бреше? Чи означає це, що Кремль не спілкується з Гризловим, чия роль ритуальна, а лише зі своїми маріонетками з ОРДЛО?" - додала представник України.

"Відповідь Пєскова означає тільки одне - Кремль не готовий до розблокування процесу звільнення заручників, і все там вирішує одна людина, Путін", - наголосила Геращенко.

"Ми ж, в свою чергу, використаємо всі можливості, аби на всіх міжнародних майданчиках зачитувати листи від росіян своєму президенту Путіну, який їх кинув. До яких жодного разу не прийшли консули (вони теж не знають про росіян в тюрмах?), від яких відмовився МЗС і уповноважена з прав людини РФ", - заявила вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 вересня, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі розуміють бажання засуджених в Україні росіян повернутися на батьківщину, проте не знають про їх прохання на ім'я президента РФ Володимира Путіна про обмін на українців, які утримуються в Росії.

«Ви знаєте, мені невідомо про це. Це раз. Я розумію, що росіяни, які засуджені і перебувають в Україні, хочуть потрапити назад на батьківщину, але нам також невідомо про готовність української сторони вжити якихось для цього кроків», - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання УНІАН, чи відомо Кремлю про прохання громадян РФ, засуджених в Україні за участь у боях проти української армії, на адресу Путіна з проханням обміняти їх на громадян України, яких утримують у російських в'язницях.