У Кремлі кажуть, що не отримували від засуджених в Україні росіян прохання щодо їхнього обміну

Пєсков вважає, що українська сторона не демонструє "необхідної готовності і гнучкості".

У Кремлі заявили, що розуміють бажання засуджених в Україні росіян повернутися на батьківщину, проте не знають про проханні на ім'я президента РФ Володимира Путіна про обмін на українців, утримуваних в Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив журналістам прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

Читайте такожРосійський омбудсмен запевняє, що стан здоров'я Сенцова не погіршився

«Ви знаєте, мені не відомо про це. Це раз. Я розумію, що росіяни, які засуджені та перебувають в Україні, хочуть потрапити назад на батьківщину, але нам також не відомо про готовність української сторони вжити для цього кроки», - сказав Пєсков, відповідаючи на питання УНІАН, чи відомо Кремлю про прохання громадян РФ, засуджених в Україні за участь в боях проти української армії, на адресу Путіна з проханням обміняти їх на громадян України, яких утримують у російських в'язницях.

На уточнююче питання, чому російська сторона відмовилася обговорювати такий обмін у рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську, Пєсков сказав: «Все залежить від того, про кого йде мова. Якщо мова йде про засуджених у відповідності з нашим законодавством російських громадян, це одна справа. Тут багато нюансів. Поки українська сторона не демонструє необхідної готовності і гнучкості».

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко заявила, що представники Росії на переговорах у Мінську знову відмовилися обміняти затриманих і засуджених за злочини проти України 36 громадян РФ на українських політв'язнів, незаконно утримуваних в окупованому Криму і на території Росії. «Заблокований процес звільнення заручників. Представники Росії в гуманітарній підгрупі відповіли відмовою забрати громадян РФ з українських в'язниць в обмін на наших політв'язнів, заявивши, що РФ не має відношення до конфлікту, і нас там немає». Тобто, батьківщина офіційно кинула росіян в українських в'язницях», - підкреслила Геращенко.

7 вересня офіційний речник російського МЗС Марія Захарова пообіцяла підготувати відповідь, чому РФ відмовилася обговорювати з Україною питання обміну.