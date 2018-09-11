Волкер цього тижня відвідає Україну

Спецпредставник Держдепартаменту США говоритиме про шляхи повернення миру в Україну.

Спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки у справах України Курт Волкер цього тижня здійснить візит до України.

Про це дипломат повідомив у Twitter.

"Цього тижня я прямую до Києва для проведення зустрічей стосовно того, як забезпечити мир в Україні", - заявив Волкер.

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Також спецпредставник США повідомив, що у суботу, 15 вересня, виступить з промовою на щорічній конференції "Ялтинська європейська стратегія".

Як повідомляв УНІАН, Волкер вважає, що Росія при бажанні може припинити бойові дії на Донбасі та встановити мир у будь-який час. На його переконання, РФ і керовані нею сили на Донбасі хочуть приховати створену ними гуманітарну та економічну катастрофу.