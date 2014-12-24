Переговори контактної групи у Мінську тривають вже 3 години
20:18, 24 грудня 2014Політика
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У Мінську вже три години тривають переговори тристоронньої робочої групи щодо Донбасу.
REUTERS
Переговори розпочалися із двогодинним запізненням, повідомляє телеканал 1+1.
Вони тривають за закритими дверима, у них беруть участь представниця ОБСЄ Хайді Тальявіні, екс-президент Леонід Кучма, посол Росії в Україні Михайло Зурабов, представники бойовиків Денис Пушилін та Владислав Дейнего.
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Журналіст не виключив, що учасники контактної групи можуть піти без коментарів.
Раніше УНІАН повідомляв, що зустріч тристоронньої контактної групи щодо регулювання ситуації на Донбасі в Мінську почнеться о 16:00 за київським часом.
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