Переговори контактної групи у Мінську тривають вже 3 години

20:18, 24 грудня 2014
Політика
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У Мінську вже три години тривають переговори тристоронньої робочої групи щодо Донбасу.

контактная группа / REUTERS

Переговори розпочалися із двогодинним запізненням, повідомляє телеканал 1+1.

Вони тривають за закритими дверима, у них беруть участь представниця ОБСЄ Хайді Тальявіні, екс-президент Леонід Кучма, посол Росії в Україні Михайло Зурабов, представники бойовиків Денис Пушилін та Владислав Дейнего.

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Журналіст не виключив, що учасники контактної групи можуть піти без коментарів. 

Раніше УНІАН повідомляв, що зустріч тристоронньої контактної групи щодо регулювання ситуації на Донбасі в Мінську почнеться о 16:00 за київським часом

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