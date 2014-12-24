Переговори контактної групи в Мінську розпочнуться о 16:00
14:17, 24 грудня 2014Політика
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Зустріч тристоронньої контактної групи щодо регулювання ситуації на Донбасі в Мінську почнеться о 16:00 за київським часом.
REUTERS
Про це повідомив заступник глави адміністрації президента України Валерій Чалий, передає радіо "Свобода".
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Раніше президент Петро Порошенко заявив, що зустріч тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі має відбутися у середу та п’ятницю.
Востаннє переговори у цьому форматі відбулись 17 грудня.
19 грудня відбулась скайп-конференція учасників контактної тристоронньої групи. Проте дату зустрічі групи щодо урегулювання ситуації на Донбасі тоді не узгодили.
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