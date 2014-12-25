Найближчим часом ОБСЄ озвучить результати переговорів у Мінську - ЗМІ
10:31, 25 грудня 2014Політика
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ОБСЄ, як очікується, найближчим часом поширить інформацію про підсумки зустрічі учасників контактної групи щодо Донбасу, що відбулася в середу в Мінську.
Далі можна буде зробити висновки щодо термінів чергового раунду переговорів
Про це повідомило РІА «Новости» у четвер дипломатичне джерело, залучене до організації мінської зустрічі.
"ОБСЄ готує і скоро поширить документ за підсумками вчорашньої зустрічі", - заявив співбесідник агентства. За його словами, з цієї інформації можна буде зробити висновки щодо термінів чергового раунду переговорів.
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Як повідомлялося, черговий раунд переговорів Тристоронньої контактної групи ОБСЄ-Росія-Україна завершився в середу в Мінську, представники переговірників не вийшли до журналістів, які чекали їх у резиденції більш як п'ять годин.
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