Найближчим часом ОБСЄ озвучить результати переговорів у Мінську - ЗМІ

Про це повідомило РІА «Новости» у четвер дипломатичне джерело, залучене до організації мінської зустрічі.

"ОБСЄ готує і скоро поширить документ за підсумками вчорашньої зустрічі", - заявив співбесідник агентства. За його словами, з цієї інформації можна буде зробити висновки щодо термінів чергового раунду переговорів.

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Як повідомлялося, черговий раунд переговорів Тристоронньої контактної групи ОБСЄ-Росія-Україна завершився в середу в Мінську, представники переговірників не вийшли до журналістів, які чекали їх у резиденції більш як п'ять годин.