Переговорники від "ДНР" і "ЛНР" не підтверджують плани про зустріч 26 грудня
Переговорники від так званих "ДНР" і "ЛНР" не підтверджують плани про проведення переговорів контактної групи в Мінську 26 грудня.
Про це йдеться у спільній заяві "ДНР" і "ЛНР", передають Новини Донбаса. У заяві наголошується, що за словами так званого "уповноваженого представника на переговорах від "ЛНР" Владислава Дейнего, зустріч 24 грудня проходила складно і носила підготовчий характер.
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Також він підкреслив, що дата наступної зустрічі ще не визначена.
Так званий "повноважний представник" "ДНР" Денис Пушилин за підсумками засідання контактної групи також зазначив, що зустріч у Мінську носила підготовчий характер і проходила тяжко.
Як повідомляв УНІАН, 22 грудня президент Петро Порошенко повідомив про досягнення домовленостей про засідання тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі 24 і 26 грудня в Мінську.