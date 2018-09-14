Україна відправить сотні спецпризначенців до Азовського і Чорного морів

За словами головного прикордонника України, такі дії - відповідь на агресію противника.

Близько 270 спецпризначенців відправлять на службу до підрозділів на Азовському і Чорному морях.

Про це заявив голова ДПСУ Петро Цигикал, передає прес-служба прикордонного відомства.

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"Нарощуємо зусилля з морського спецназу, а це - приблизно 270 осіб, які нестимуть службу в підрозділах по акваторії Азовського і Чорного морів", - наголосив він.

За його словами, зараз Держприкордонслужба розвивається за двома напрямками: перший - правоохоронний, другий - нарощування зусиль і збільшення резервів.

"Необхідно розуміти, що агресор, як то кажуть, не спить, нарощує свої зусилля, і ми повинні дати гідну відсіч у випадку якихось форс-мажорних обставин", - зазначив Цигикал.

Раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Сергій Попко повідомляв, що Україна посилила військову присутність уздовж узбережжя Азовського моря через агресивні дії РФ.