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Україна посилила військову присутність уздовж узбережжя Азовського моря

01:31, 12 вересня 2018
Політика
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Військові посилили позиції уздовж узбережжя Азовського моря / фото facebook.com/smpopko.ksv

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Сергій Попко на сторінці в Facebook.

"У відповідь на агресивні дії Російської Федерації в Азовському морі, за рішенням Генерального штабу Збройних Сил України, посилене угрупування Збройних Сил, в тому числі Сухопутних військ, на Азовському напрямку", - йдеться в повідомленні.

Офіцер пояснив, що вжиті заходи покликані забезпечити контрольованість ситуації в регіоні, підтримати українські кораблі та посилити надійність оборони узбережжя.

"Організуємо постійну присутність і контроль району силами загальновійськових бригад та бригад територіальної оборони, підрозділів ракетних військ і артилерії, підрозділів армійської авіації", - конкретизував командувач.

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Як повідомляв УНІАН, з другої половини квітня російські прикордонники почали оглядати іноземні судна, які прямують з/до українських портів.

У Державній прикордонній службі відзначають, що Україна є заручником ситуації з 2004 року, а саме - Угоди про співробітництво між Україною та РФ в Азовському морі і Керченській протоці, яка визначає Азовське море як море внутрішнього користування двох держав. Таким чином, як російські, так і українські прикордонники можуть оглядати ті судна, які, на їхню думку, викликають якісь підозри.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що військово-політичне керівництво РФ розглядає Азово-Чорноморський регіон як важливий плацдарм для подальшої експансії.

Крім того, президент України Петро Порошенко заявив, що розраховує на підтримку міжнародних партнерів у посиленні тиску на РФ для зняття російської блокади в Азовському морі.

Командування ВМС України заявило, що російська агресія у Чорному та Азовському морях є реальністю, та оприлюднило стратегію розвитку українського військового флоту до 2035 року, яка дасть можливість протистояти діям РФ.

Порошенко доручив підготувати засідання РНБО щодо ситуації в Азовському морі.

Командувач Військово-морських сил ЗСУ адмірал Ігор Воронченко повідомив, що найближчим часом планується збільшення корабельного угруповання, морської піхоти та артилерії на Азовському напрямку.

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Теги: #ЗСУ#армія#українські військові#Азовське море