Ватажок бойовиків "ДНР" заявив, що в Мінську домовилися про обмін полоненими у форматі "всіх на всіх"

Про це заявив ватажок так званої "ДНР" Олександр Захарченко, передає ТАСС.

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"Мінські переговори досі ще йдуть, про будь-які домовленості говорити рано. Єдине, що можу сказати, це те, що прибрали останні точки нестиковки з приводу обміну полоненими. Буде 150 на 225, обмін "всіх на всіх". Про все інше ще домовляємося", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня радник голови СБУ Маркіян Лубківський зазначив, що в даний час Україна готова передати в рамках першої хвилі обміну 225 затриманих бойовиків, серед яких є і громадяни Росії.