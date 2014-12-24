​СБУ готова обміняти 225 бойовиків на українських полонених

Про це повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський. За його словами, СБУ концентрує полонених бойовиків "в одному зі східних міст" для подальшого обміну, передає "Українська правда".

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Маркіян Лубківський зазначив, що в даний час Україна готова передати в рамках першої хвилі обміну 225 затриманих, серед яких є і громадяни Росії.

"Ми здійснюємо накопичення людей, яких готові передати вже на сьогоднішній день", - заявив він.

Водночас Маркіян Лубківський не повідомив, скільки українських заручників бойовики готові повернути в Україну, мотивуючи це тим, що інформація від бойовиків "постійно змінюється".

Коментуючи участь кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука в рамках переговорів у Мінську, Маркіян Лубківський сказав, що українська сторона була змушена піти на це.

"Ми діємо в умовах крайньої необхідності. Для нас найважливішим є повернення наших людей додому. І участь Медведчука в процесі звільнення, і хочу підкреслити, що він залучений до цього процесу останнім, істотно підвищує гарантії того, що наших людей звільнять", - сказав Маркіян Лубківський.