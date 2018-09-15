Луценко прокоментував ситуацію з побиттям судді, який веде справу про вбивства на Майдані

Генпрокурор Юрій Луценко виступив за посилення захисту суддів.

Генеральний прокурор Юрій Луценко прокоментував ситуацію з побиттям судді Святошинського районного суду Києва Сергія Дячука, який розглядає справу проти 5 екс-«беркутівців» за обвинуваченням у масових розстрілах активістів Революції гідності.

Читайте такожУ Києві побили суддю, який веде справу про вбивства людей на Майдані

Як передає кореспондент УНІАН, про це генпрокурор сказав у коментарі журналістам у Києві.

Він сказав, що ситуація з побиттям Дячука "не повинна вплинути на хід слідства".

За словам Луценка, справа про вбивства людей на Майдані є однією із найрезонансніших в історії України.

"І я сподіваюся, що суддя виконає свій професійний, громадянський обов'язок", - зазначив Луценко.

За словами генпрокурора, хоча питання захисту суддів не стосується його компетенції, але він вважає, що цей захист "має бути посилено".

"І для цього я у понеділок буду мати розмову з відповідними службовими особами", - повідомив генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН, прес-служба Ради суддів України поінформувала, що ввечері 14 вересня у Києві біля власного будинку було скоєно напад на суддю Святошинського райсуду Дячука, який веде справу про вбивства людей на Майдані.

У прес-службі зазначали, що Дячук пов'язує напад зі своєю професійною діяльністю, «про що свідчать погрози розправитися з суддею і вислови, що повторюють риторику людей, які незадоволені тими рішеннями, які судді приймають, і закликають до розправи над суддями».

Сьогодні, 15 вересня, у поліції заявили про затримання чоловіка, який побив Дячука. Згідно з даними правоохоронців, між чоловіками на вулиці Симиренка виник словесний конфлікт. У результаті охоронець автостоянки металевою палицею побив суддю, його госпіталізували до лікарні. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.