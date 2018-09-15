Поліція затримала нападника на суддю, який веде справу про вбивства на Майдані

Нападником виявився 54-річний охоронець автостоянки, його затримали.

Поліція затримала чоловіка, який напередодні заподіяв тілесні ушкодження судді Святошинського районного суду Києва Сергію Дячуку.

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Про це повідомила прес-служба поліції Києва.

Потерпілий розповів, що помітив, як біля автостоянки охоронець парковки палив сміття, і зробив чоловікові зауваження. Тоді той схопив металеву палицю і почав завдавати йому ударів по руках і голові. Свідки конфлікту викликали потерпілому "швидку".

Нападником виявився киянин, 1964 року народження, його затримали.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до семи років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня, в Києві біля власного будинку було скоєно напад на суддю Святошинського районного суду міста Києва Сергія Дячука, який зокрема слухає справу про розстріл 48 мітингувальників на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року під час Революції Гідності.