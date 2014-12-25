Директора Антикорупційного бюро обиратиме колишній міністр культури

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний документ (№1614) проголосували 292 із 338 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Відповідно до цієї постанови, членами комісії з проведення конкурсу обрано від ВР Джованні Кеслера - директора Європейського бюро з питань боротьби з шахрайством, Євгена Нищука - громадського діяча, колишнього міністра культури України, Віктора Мусіяку - громадського та політичного діяча, професора Києво-Могилянської академії, одного з авторів тексту Конституції України.

Читайте такожАнтикорупційне бюро може розпочати роботу вже 14 січня - ПорошенкоЯк повідомляв УНІАН, раніше президент України Петро Порошенко призначив трьох членів конкурсної комісії Національного антикорупційного бюро. Ними стали визнані правозахисники Рефат Чубаров, Євген Захаров та історик Ярослав Грицак.

Кабінет міністрів, у свою чергу, членами комісії з проведення конкурсу на посаду директора Національного антикорупційного бюро затвердив таких осіб: Йосип Зісельс - виконавчий віце-президент Конгресу національних громад (за згодою); Олександра Яновська - професор кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, суддя ad hoc Європейського суду з прав людини (за згодою); Юрій Бутусов - головний редактор інтернет-видання “Цензор.НЕТ” (за згодою).

Комісія проводитиме конкурс на посаду директора бюро.

14 жовтня Верховна Рада ухвалила Закон України "Про Національне антикорупційне бюро України". 23 жовтня президент підписав цей закон.

Закон передбачає створення спеціального державного правоохоронного органу, завданням якого є протидія кримінальним корупційним правопорушенням, вчиненим вищими посадовими особами, які становлять загрозу національній безпеці.