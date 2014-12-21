Порошенко призначив трьох членів комісії Антикорупційного бюро

Ними стали визнані правозахисники Рефат Чубаров, Євген Захаров та історик Ярослав Грицак. Комісія буде проводити конкурс на посаду Директора бюро. Ще по три члени Комісії повинні призначити парламент і уряд.

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"Вважаю, що запропоновані мною члени Комісії за призначенням керівництва Антикорупційного бюро стануть моральними орієнтирами для Верховної Ради і Кабінету міністрів у визначенні своїх кандидатів. Кожен з них є совістю нації і авторитетом. Запуск Антикорупційного бюро є відповіддю на чіткий і терміновий запит українського суспільства до тотального викорінення корупції в нашій державі, тому закликаю Уряд і Парламент не відкладаючи визначитися зі своїми кандидатами", - зазначив Президент України Петро Порошенко.