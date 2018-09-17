Кучма порадив Трампу вибачитися перед Україною за "Будапештський меморандум"

Україна відмовилася від ядерної зброї у 1994 році, після чого між Україною, США, Росією та Великою Британією було укладено "Будапештський меморандум" про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Другий президент України Леонід Кучма вважає, що президенту США Дональду Трампу варто було б вибачитися перед Україною за те, що ядерний клуб обманув її.

Про це Кучма заявив у кулуарах конференції в Києві, передає Еспресо.TV.

Читайте такожВолкер і Кучма обговорили необхідність закриття кордону з РФ для повернення миру на Донбас

"Україну обманули, Північна Корея без ядерної зброї взагалі нічого не варта. Яку б пораду хотіли дати в цьому плані Трампу? Головне, треба повернутися до України і сказати: "Вибачте, я готовий більш активно допомагати Україні в цій проблемі, яка сьогодні є страшною не тільки для України, а й для Європи і всього світу", – заявив Кучма.

Україна відмовилася від ядерної зброї у 1994 році, після чого між Україною, США, Росією та Великою Британією було укладено "Будапештський меморандум" про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Документ містить пункти, які надають Україні гарантії її суверенітету та безпеки.