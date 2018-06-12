Порошенко порівняв безпекові гарантії США для КНДР з Будапештським меморандумом

Президент України прокоментував результат історичної зустрічі Трампа та Кім Чен Ина у Сінгапурі.

Президент Петро Порошенко сподівається, що президент США Дональд Трамп та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин врахували недоліки Будапештського меморандуму щодо безпекових гарантій Україні. Про це він написав у Twitter.

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"Вітаю результати історичної зустрічі президента США з лідером КНДР у Сінгапурі. Завдяки рішучому лідерству президента Трампа шлях до встановлення миру на Корейському півострові нині вже не є таким неможливим. Сподіваюсь, що безпекові гарантії з боку США у зв’язку з денуклеаризацією півострову врахують недоліки Будапештського меморандуму щодо безпекових гарантій Україні", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, у Сінгапурі відбулася перша в історії американо-північнокорейських відносин зустріч чинного президента США з лідером Північної Кореї. Його основна тема - ядерне роззброєння КНДР та зменшення напруги у відносинах між державами.

Саміт проходив у п'ятизірковому готелі Capella на курортному острові Сентоза.

За його підсумками підписано спільний документ, відповідно до якого президент США Дональд Трамп зобов'язався надати Північній Кореї гарантії безпеки, а лідер КНДР Кім Чен Ин, в свою чергу, підтвердив свої наміри провести повну денуклиаризацию Корейського півострова.

Довідка УНІАН. У 1994 році Україна відмовилася від ядерної зброї. Після цього в 1994 році Україна, США, Росія та Велика Британія уклали Меморандум про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештський меморандум). Він містить пункти, які надають Україні гарантії її суверенітету та безпеки.

Згідно з меморандумом, США, РФ і Велика Британія зобов'язалися, зокрема, поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України; утримуватися від загрози силою, її застосування проти територіальної цілісності та політичної незалежності України.

Згодом дві інші ядерні держави –Китай та Франція – висловили аналогічні гарантії Україні у формі заяв.

Однак Росія у березні 2014 року після введення військ окупувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. З середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях тривають бойові дії.