Теракти у Харкові та Одесі розраховані загострити ситуацію в країні - МВС

Вибухи у Харкові та Одесі розраховані загострити ситуацію в країні.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк, повідомили УНІАН у прес-службі.

«Харків і Одеса стали останнім часом саме тими містами, які на сьогоднішній день використовуються терористами для напруження ситуації», - сказав Шкіряк. Він підкреслив, що це обумовлено не тільки елементарною складовою деструктивної для нашої країни діяльності", але і їх географічним розташуванням.

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Як повідомлялося, в останні кілька місяців у Харкові та Одесі прогриміли низка вибухів, які правоохоронці вже класифікували за статтею "терористичний акт". Більшість атак були спрямовані на військові об’єкти та волонтерські центри допомоги українській армії.

Крім того, вчора, 24 грудня, стався вибух на залізничних коліях в районі станції Одеса-Застава-1 Одеської залізниці. Міліція кваліфікувала вибух як теракт.

У Харкові в ніч на 25 грудня біля меблевого салону по вул. Римарській стався вибух.