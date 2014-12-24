З'явилися фотографії з місця вибуху на залізниці в Одесі

З'явилися фотографії з місця вибуху на залізничній колії в Одесі.

Як повідомляв УНІАН, на залізничних коліях під час проходження поїзда стався вибух.

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«Сходження поїзда з рейок не сталося. В результаті вибуху розірвало шпалу і рейку. Постраждалих немає. За попередніми даними, невідомі заклали на колії вибуховий пристрій», - повідомили у прес-службі МВС.

На місці вибуху утворилася воронка завглибшки близько 1 метра. Зараз на місці події працює оперативно-слідча група та експерти.

На місці вибуху утворилася воронка завглибшки близько 1 метра. Зараз на місці події працює оперативно-слідча група і експерти.