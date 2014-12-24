З'явилися фотографії з місця вибуху на залізниці в Одесі
17:27, 24 грудня 2014Суспільство
1 0
Нагадаємо, в результаті вибуху на залізниці розірвало шпалу та рейку.
Робітники стоять біля пошкодженої ділянки залізниці / Фото УНІАН
З'явилися фотографії з місця вибуху на залізничній колії в Одесі.
Як повідомляв УНІАН, на залізничних коліях під час проходження поїзда стався вибух.
Читайте такожВ Одесі підірвали залізницю під час проходження поїзда
«Сходження поїзда з рейок не сталося. В результаті вибуху розірвало шпалу і рейку. Постраждалих немає. За попередніми даними, невідомі заклали на колії вибуховий пристрій», - повідомили у прес-службі МВС.
На місці вибуху утворилася воронка завглибшки близько 1 метра. Зараз на місці події працює оперативно-слідча група та експерти.
На місці вибуху утворилася воронка завглибшки близько 1 метра. Зараз на місці події працює оперативно-слідча група і експерти.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter