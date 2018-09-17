20 вересня Рада розгляне скасування депутатської недоторканності - Парубій

Також парламент має розглянути питання зміни назв двох областей.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій зазначає, що 20 вересня парламент має продовжити розгляд питань щодо змін до Конституції про скасування депутатської недоторканності.

Як передає кореспондент УНІАН, спікер нагадав, що раніше ВР направила до Конституційного суду два законопроекти щодо скасування депутатської недоторканності.

“Комітет дав постанову, в якій він визначив порядок розгляду цих подань, після Конституційного суду. Я вважаю, що ми можемо в четвер розглянути і дане питання змін до Конституції — ухвалення постанови профільного комітету”, - сказав Парубій.

Крім того, зауважив він, необхідно перейменувати дві області — Кіровоградську та Дніпропетровську.

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“Уже всі процедури пройшли, і я вважаю, що наш парламент, який розпочав і здійснив декомунізацію, має її завершити також і на рівні Конституції, перейменувавши дві області”, - зазначив спікер і додав, що цей процес так само може розпочатися 20 вересня.

Також він зазначив, що наразі тривають дискусії щодо внесення змін до Конституції про фермерське господарство. Парубій закликав усі фракції висловити свої позиції з цього питання.

Водночас спікер наголосив на необхідності затвердити порядок денний сесії, адже питання про внесення змін до Конституції має під час свого розгляду формулювання щодо включення їх до порядку денного сесії, а для цього він має бути вже затверджений.