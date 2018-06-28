"Не бачу жодних причин, щоб зволікати": Порошенко закликав Раду скасувати депутатську недоторканність

12:21, 28 червня 2018
Політика
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Петро Порошенко / REUTERS

Президент України Петро Порошенко очікує, що Верховна Рада якнайшвидше ухвалить зміни до Конституції щодо скасування депутатської недоторканності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив на урочистостях з нагоди Дня Конституції біля пам’ятника Пилипу Орлику у Києві.

"Я не бачу жодних причин, щоб зволікати зі скасуванням депутатської недоторканності. Під час судової реформи ми скасували недоторканність суддів... Я впевнений, що така сама доля має чекати і моїх конституційних пропозицій про недоторканність депутатів", - сказав президент.

"Ми зробили все необхідне для цього... І я чекаю, що Верховна Рада, не зволікаючи часу, якнайшвидше прийме ці зміни до Конституції", - підкреслив Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, 20 червня Конституційний суд визнав таким, що не суперечить вимогам статей 157 і 158 Конституції законопроект про внесення змін до статті 80 (щодо недоторканності народних депутатів України), автором якого є президент.

Даним документом пропонується внести зміни до статті 80 Конституції України, виклавши її в такій редакції: «Стаття 80. Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп. Цей закон набирає чинності з 1 січня 2020 року».

Перевіряючи законопроект на предмет його відповідності вимогам статей 157 і 158 Основному закону України, Конституційний суд виходив з наступного: Верховна Рада восьмого скликання протягом року законопроект не розглядала та протягом строку своїх повноважень не змінювала положень статті 80 Конституції України.

«Отже, законопроект відповідає вимогам статті 158 Конституції України», - наголошується у вердикті.

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Теги: #Рада#Петро Порошенко#депутатська недоторканність