"Не бачу жодних причин, щоб зволікати": Порошенко закликав Раду скасувати депутатську недоторканність

20 червня Конституційний суд визнав таким, що не суперечить вимогам статей 157 і 158 Конституції законопроект про внесення змін до статті 80.

Президент України Петро Порошенко очікує, що Верховна Рада якнайшвидше ухвалить зміни до Конституції щодо скасування депутатської недоторканності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив на урочистостях з нагоди Дня Конституції біля пам’ятника Пилипу Орлику у Києві.

"Я не бачу жодних причин, щоб зволікати зі скасуванням депутатської недоторканності. Під час судової реформи ми скасували недоторканність суддів... Я впевнений, що така сама доля має чекати і моїх конституційних пропозицій про недоторканність депутатів", - сказав президент.

"Ми зробили все необхідне для цього... І я чекаю, що Верховна Рада, не зволікаючи часу, якнайшвидше прийме ці зміни до Конституції", - підкреслив Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, 20 червня Конституційний суд визнав таким, що не суперечить вимогам статей 157 і 158 Конституції законопроект про внесення змін до статті 80 (щодо недоторканності народних депутатів України), автором якого є президент.

Даним документом пропонується внести зміни до статті 80 Конституції України, виклавши її в такій редакції: «Стаття 80. Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп. Цей закон набирає чинності з 1 січня 2020 року».

Перевіряючи законопроект на предмет його відповідності вимогам статей 157 і 158 Основному закону України, Конституційний суд виходив з наступного: Верховна Рада восьмого скликання протягом року законопроект не розглядала та протягом строку своїх повноважень не змінювала положень статті 80 Конституції України.

«Отже, законопроект відповідає вимогам статті 158 Конституції України», - наголошується у вердикті.