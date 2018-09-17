Україна перегляне всі договори з Росією - план вже є

У МЗС також анонсували подальше припинення договору про статус Азову як внутрішнього моря України та Росії.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін пообіцяв, що Україна здійснить перегляд усієї договірної бази з Російською Федерацією, і вже зараз є план поступового припинення дії міждержавних договорів.

Про це він заявив у коментарі журналістам після засідання Євроатлантичного форуму в Києві, повідомляє "Європейська правда".

Клімкін пояснив, що Україна свідомо не припиняла дію Договору про дружбу з Росією. Зазначимо, МЗС має поінформувати російську сторону про припинення дії договору до 30 вересня, а президент повинен внести до парламенту відповідний законопроект.

"Ми не зупиняли дію цього договору лише через те, що він на нас працював в усіх міжнародних судових процесах, починаючи від Стокгольмського арбітражу і до так званої "трьошки Януковича" (процесу в Лондоні щодо політичного характеру позики у $3 млрд)", - заявив міністр.

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Клімкін також анонсував подальше припинення договору про статус Азову як внутрішнього моря України та Росії.

"Те саме буде з договором стосовно Азову – звичайно, він не буде працювати в майбутньому. Але коли ми припинимо його дію – це інше питання", - додав міністр, не уточнивши, коли це має відбутися.

"Те, що договірно-правова база наших відносин з Росією буде поступово повністю перероблена – це абсолютний факт. У кожного договору з РФ є пункт про процедуру припинення його дії, і у нас є внутрішній план, як і коли ми будемо це робити. Але якщо ми цей план оголосимо вже зараз, то Росія використає це проти нас у судових процесах", - пояснив він.

У Державній прикордонній службі України кажуть, що українська сторона є заручником ситуації в Азові з 2004 року, а саме через Угоду про співробітництво між Києвом та Москвою в Азовському морі і Керченській протоці, яка передбачає внутрішнє користування морем двома державами. Таким чином, як російські, так і українські прикордонники мають право оглядати ті судна, які, на їхню думку, викликають підозри.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня Порошенко увів в дію рішення РНБО про припинення дії Договору про дружбу і співробітництво України і РФ