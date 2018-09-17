Україна зробила ще один крок до відмови від Договору про дружбу з Росією

До 30 вересня Росію буде поінформовано нотою МЗС про бажання України припинити дію договору.

Президент Петро Порошенко підписав указ «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 вересня 2018 року «Про Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією».

Як повідомили у прес-службі глави держави, відповідно до рішення РНБО підтримано пропозиції Міністерства закордонних справ України щодо припинення Україною дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією, підписаного 31 травня 1997 року.

Зазначається, що МЗС має заявити Росії про бажання України припинити дію Договору про дружбу, відповідно до статті 40 цього документу, та внести у встановленому порядку на розгляд президентові України проект закону щодо припинення дії Договору.

Також, відповідно до рішення РНБО, МЗС має поінформувати Організацію Об’єднаних Націй, Організацію з безпеки та співробітництва в Європі, інші міжнародні організації про бажання України припинити дію Договору та підстави припинення.

Як зазначила представник президента у Верхній Раді України, народний депутат України Ірина Луценко під час засідання Погоджувальної ради лідерів фракцій та груп, до 30 вересня Росію буде поінформовано нотою МЗС про бажання України припинити дію договору, а главою держави буде внесений до парламенту відповідний законопроект, згідно зі ст. 24 закону «Про міжнародні договори України».

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Як повідомляв УНІАН, 28 серпня президент Петро Порошенко заявив, що найближчим часом очікує від МЗС пакет документів для початку реалізації процесу припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ.

30 серпня міністр закордонних справ Павло Клімкін повідомив, що зовнішньополітичне відомство підготувало пакет документів для початку припинення дії договору. Україна до 30 вересня повідомить РФ про рішення не продовжувати дію договору, термін дії якого спливає 31 березня 2019 року.

6 вересня РНБО затвердила рішення про непродовження Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Росією і Україною.

Довідка УНІАН. Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Росією і Україною, який назвали «Великим договором», був підписаний тодішніми президентами двох країн Леонідом Кучмою та Борисом Єльциним 31 травня 1997 року.

Країни офіційно визнали кордони один одного і закріпили принципи стратегічного партнерства і поважання територіальної цілісності.

Після окупації Криму та початку конфлікту на Донбасі в Україні неодноразово лунали заклики розірвати цей договір через порушення Росією територіальної цілісності України.