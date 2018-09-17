В ЗСУ спростовують фейки навколо призову в армію

Зазначимо, осінній призов громадян на строкову військову службу збільшено президентом Петром Порошенком на місяць.

Осінній призов громадян на строкову військову службу, який розпочнеться у жовтні, збільшено президентом Петром Порошенком на місяць з метою якісного відбору та у зв’язку зі збільшенням кількості призовників для комплектування Національної гвардії і Державної прикордонної служби.

Про це повідомляє прес-служба Сухопутних військ Збройних Сил України у Facebook.

Зазначається, що згідно до закону про військову службу, після набрання чинності указу президента про проведення чергового призову у разі, якщо за будь-яких обставин повістка не надійшла, громадяни призовного віку зобов'язані з'явитися до призовної дільниці в десятиденний строк з дня початку відповідного чергового призову.

"У разі неявки призовника без поважних причин за викликом військового комісаріату на призовну комісію, він несе відповідальність встановлену законом", - сказано у заяві.

Читайте такожРада зрівняла права жінок і чоловіків у ЗСУ

Разом з тим у ЗСУ спростували поширену у деяких ЗМІ інформацію про те, щоновобранців відправлятимуть в зону проведення Операції об'єднаних сил.

Там зазначили, що це абсолютно фейкова інформація, яка може бути поширена в інтересах Росії.

"Такі статті робляться або на замовлення противників відбудови Збройних Сил України або з метою саморекламування підняттям гострих питань і ніяк не для підвищення іміджу військовослужбовця, як захисника своєї держави", - заявили в штабі Командування.

Крім того, в ЗСУ наголосили, що з наближенням призовної компанії в деяких ЗМІ та на форумах в соціальних мережах розповсюджуються фейкова інформація з посиланням на так званих "військових експертів" і не існуючих представників Генштабу ЗСУ, яка зовсім не відповідає дійсності або є результатом бурхливої (неадекватної) фантазії.

Як повідомлялося, президент Петро Порошенко збільшив термін призову на строкову військову службу в 2018 році з 2 до 3 місяців.