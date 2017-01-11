Генштаб назвав критерії прийняття рішення про призов офіцерів запасу

Як передає кореспондент УНІАН, про це Андрусяк повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

«До цієї служби будуть залучатись громадяни України, які закінчили військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу, віком до 43 років, які не проходили військову службу та придатні до проходження такої служби строком на 18 місяців», - сказав він.

За словами Андрусяка, Генштаб готовий до проведення призову офіцерів запасу.

«Остаточне рішення буде прийнято після того, коли ми побачимо реальні показники звільнення тих громадян, які набули право на звільнення відповідно до закону («Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку проходження військової служби» – УНІАН), і враховуючи прогнозовані показники прийняття на військову службу за контрактом у добровільному порядку. Тоді можна буде робити певні висновки та приймати відповідні рішення», - зазначив Андрусяк.

За його словами, якщо рішення про призов офіцерів запасу буде прийнято, то вони пройдуть спеціальні курси підготовки терміном до трьох місяців, залежно від спеціальностей. Міністерство оборони буде готове до організації таких курсів з лютого 2017 року. Після закінчення курсів офіцери будуть розподілені по військовим частинам у пунктах постійної дислокації.

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Як повідомлялося, законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку проходження військової служби», який набув чинності 7 січня 2017 року, запроваджується в особливий період такий вид військової служби як військова служба за призовом осіб офіцерського складу (строком на 18 місяців).

5 січня в Міноборони заявили, що до Збройних сил України призиватимуть громадян віком до 43 років, які закінчили кафедри військової підготовки, отримали офіцерські звання та не проходили військової служби.

Сьогодні, 11 січня, Андрусяк заявив, що рішення про оголошення призову на службу офіцерів запасу ще не ухвалено.