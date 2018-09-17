У Раді Європи проаналізують виконання Україною рішення ЄСПЛ про вбивство Гонгадзе

У справі Гонгадзе остаточне рішення було ухвалене 8 лютого 2006 року.

У Раді Європи проаналізують виконання Україною рішення Європейського суду з прав людини про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

"18-20 вересня 2018 року комітет міністрів Ради Європи проаналізує як її країни-члени, в тому числі Україна, виконують судові рішення Європейського суду з прав людини", - повідомили УНІАН в Раді Європи.

Зокрема, йдеться про виконання рішень "Гонгадзе проти України" (вбивство журналіста та відсутність ефективного розслідування), "Група Хайло проти України" (порушення права на життя та відсутність ефективного розслідування) та "Групи Каверзін та Афанасьєв, Карабет та інші, Белоусов проти України" (жорстоке поводження та тортури з боку поліції).

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У справі Гонгадзе остаточне рішення було ухвалене 8 лютого 2006 року. У справі "Група Хайло проти України" остаточне рішення винесене 13 лютого 2009 року. У справі "Групи Каверзін та Афанасьєв, Карабет та інші, Белоусов проти України" остаточні рішення ухвалювалися 15 серпня 2012 року, 5 червня 2005 року, 17 квітня 2013 року та 7 лютого 2014 року.

Довідка УНІАН. Журналіст Георгій Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі Київської області було виявлено обезголовлений труп, який, за висновками експертів, міг належати Гонгадзе. З тих пір тіло зберігалося в київському морзі.

У січні 2013 року Печерський райсуд Києва визнав винним у вбивстві Гонгадзе екс-генерала МВС Олексія Пукача і засудив його до довічного позбавлення волі. У серпні 2005 року на той час президент Віктор Ющенко, який змінив на посту глави держави Леоніда Кучму, посмертно присвоїв Гонгадзе звання Героя України.

Гонгадзе було поховано 22 березня 2016 року у Києві, на території церкви Миколи Набережного. У зверненні, приуроченому до похорон, вдова Гонгадзе Мирослава наголосила, що з похованням журналіста його справа не припиняється, замовники його вбивства мають бути засуджені.