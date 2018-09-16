В Україні сьогодні згадують журналіста Гонгадзе, якого вбили 18 років тому

Українські журналісти і правозахисники звернулися з вимогою до влади остаточно розслідувати вбивство Гонгадзе.

В Україні 16 вересня вшановують пам'ять українського журналіста Георгія Гонгадзе, який зник в цей день в 2000 році.

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У листопаді того ж року в лісі під Таращею Київської області виявили обезголовлене тіло, яке, за висновками експертів, могло належати журналісту.

Українські журналісти і правозахисники звернулися до влади з вимогою остаточно розслідувати вбивство Георгія Гонгадзе. Про це йдеться в спільній заяві відразу кількох журналістських та громадських організацій, передає «Радіо Свобода».

«Щороку 16 вересня, вже 18-й рік поспіль, ми, журналісти і правозахисники, звертаємося до українських чиновників з тими ж словами - розслідуйте, нарешті, до кінця вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. Знайти та притягнути до відповідальності замовників обіцяли всі президенти і всі голови МВС і ГПУ. Але кожен рік повторюється одне і те ж. Нас, представників українських медійних, правозахисних організацій і журналістської спільноти, обурюють постійні порожні обіцянки, і ми вимагаємо у президента України, прем'єр-міністра, міністра внутрішніх справ і генпрокурора завершити розслідування і назвати, нарешті, замовників вбивства нашого колеги», - йдеться в заяві.

Журналісти і громадськість також вимагають оперативного розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.

«Ми хочемо почути публічний звіт влади про час цих розслідувань, і чекаємо якнайшвидшого їх завершення і покарання винних», - йдеться в заяві, яку підписали Інститут масової Інформації, «Детектор медіа», Center for Civil Liberties, Центр інформації про права людини, Інститут демократії імені Пилипа Орлика, Донецький інститут інформації і Лабораторія цифрової безпеки.

Також у Посольстві Сполучених Штатів Америки в Україні вшанували пам'ять українського журналіста Георгія Гонгадзе у 18-ту річницю його зникнення.

Про це повідомляється в мікроблозі дипломатичного відомства в Twitter.

«Сьогодні, у 18-ту річницю зникнення і вбивства українського журналіста Георгія Гонгадзе, ми згадуємо і вшановуємо пам'ять пана Гонгадзе та інших журналістів, які загинули або постраждали від залякування і нападів в результаті своєї роботи», - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі Київської області був виявлений обезголовлений труп, який, за висновками експертів, міг належати Гонгадзе. З тих пір тіло зберігалося в київському морзі.

У січні 2013 року Печерський райсуд Києва визнав винним у вбивстві Гонгадзе екс-генерала МВС Олексія Пукача і засудив його до довічного позбавлення волі. У серпні 2005 року тодішній президент Віктор Ющенко, який змінив на посту голови держави Леоніда Кучму, посмертно присвоїв Гонгадзе звання Героя України.

Георгій Гонгадзе був похований 22 березня 2016 року в Києві, на території церкви Миколи Набережного. У зверненні, приуроченому до похорон, вдова Гонгадзе Мирослава наголосила, що з похованням журналіста його справа не припиняється, замовники його вбивства мають бути засуджені.