Нідерланди відреагували на нові вигадки Росії про катастрофу МН17

Нідерланди цілковито довіряють виявленим Спільною слідчою групою фактам і зробленим висновкам.

Уряд Нідерландів у відповідь на нові заяви Росії з черговими звинуваченнями в бік України у збитті над Донбасом улітку 2014 року авіалайнера «Боїнг-777» «Малайзійських авіаліній» рейсу MH17 заявив, що довіряє натомість результатам розслідування в цій справі міжнародної Спільної слідчої групи, які свідчать про вину Росії.

Як мовиться в заяві уряду Нідерландів для Радіо Свобода, там «узяли до уваги повідомлення у зв’язку з прес-конференцією Міністерства оборони Росії».

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«Нідерланди цілковито довіряють виявленим JIT (англійське скорочення назви Спільної слідчої групи – ред.) фактам і зробленим висновкам. Розслідування JIT має щонайвищу підтримку міжнародної спільноти. Уряд твердо вирішив повністю співпрацювати з кримінальним розслідуванням, яке ведуть усі причетні країни, відповідно до резолюції Ради безпеки ООН 2166», – мовиться в заяві.

Тим часом у Росії її Генеральна прокуратура заявила, що вже передала 17 вересня представникові Нідерландів матеріали про правову допомогу у справі про збиття літака рейсу MH17.

Цього дня в Міністерстві оборони Росії заявили, нібито номери на знайдених біля місця збиття уламках ракети від ЗРК «Бук» свідчать, що вона була вироблена в радянські часи, 1986 року, і з заводу в Підмосков’ї відразу відправлена у військову частину на території України і до Росії більше не поверталася. Також у Москві стверджували, ніби відеозаписи з російським «Буком» на сході України, опубліковані раніше Спільною слідчою групою, були сфальсифіковані.

Ці твердження вже відкинули як неправдиві і «фейкові» в Україні.

А в міжнародній Спільній слідчій групі, що розслідує збиття над Донбасом улітку 2014 року авіалайнера «Боїнг-777» «Малайзійських авіаліній» рейсу MH17, повідомили, що «взяли до уваги» озвучені Міністерством оборони Росії твердження – але у групі нагадали, що попередні заяви Міноборони Росії з цього приводу «неточно викладали факти».