Турчинов жорстко відповів на заяву РФ про "український слід" у справі збитого MH17 - поставив злочинців на місце

Секретар РНБО прокоментував заяву Міністерства оборони Росії про те, що ракета, якою було збито літак, була українською.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов переконаний, що російському військово-політичному керівництву не вдасться сховатися від відповідальності за збитий літак рейсу МН17 на Донбасі у 2014 році.

Як повідомили у прес-службі РНБО, про це Турчинов сказав, коментуючи заяву Міністерства оборони Росії про те, що ракета, якою було збито літак, була українською.

«Міністерство оборони Росії виступило з черговим фейком щодо нібито причетності України до трагедії, яка відбулася з малайзійським «Боїнгом», - заявив він.

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«На моїй пам’яті це, мабуть, дев’ята чи десята версія, яку намагаються нав’язати світовій громадськості російські військові і політики, щоб сховати свою причетність до цього страшного злочину. Був й іспанський диспетчер, був і український винищувач, і ракети «повітря-повітря», був і так званий колишній військовий, який якраз у той час був на аеродромі, звідкіля злітав український винищувач, аби збити «Боїнг», та багато іншої брехні», - наголосив секретар РНБО.

Турчинов додав, що мета цих фейків одна – сховати справжніх злочинців. «Але те, що справжні злочинці - російське військове та політичне керівництво, - це вже доведено як офіційним розслідуванням, так і незалежними експертами», - підсумував він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 вересня, у Міноборони РФ заявили, що ракета, яка атакувала літак рейсу МН17, після виготовлення була поставлена в УРСР, а після розпаду СРСР була прийнята на озброєння української армії. За словами представника Міноборони РФ, ракету було виготовлено на Долгопрудненському машинобудівному виробничому об'єднанні у 1986 році і в грудні того ж року направлено до 223-ї зенітно-ракетної бригади в м. Теребовля Тернопільської області.

Довідка УНІАН. Літак авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками територією Донецької області. Загинули усі 298 осіб, які перебували на борту. Більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

24 травня Спільна слідча група, до складу якої входять представники Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів і України, надала додаткові докази ключової ролі Росії в трагічній катастрофі рейсу MH17. Група дійшла висновку, що зенітний ракетний комплекс "Бук", пострілом з якого був збитий літак, належав 53-ій зенітно-ракетній бригаді збройних сил РФ, що дислокується в Курську.

25 травня стало відомо, що уряд Нідерландів почав здійснювати кроки для притягнення Росії до відповідальності за збиття літака рейсу MH17.

Австралія заявила, що домагатиметься від Росії виплати компенсацій сім'ям жертв катастрофи MH17.

МЗС України за дорученням президента Петра Порошенка почало консультації з Нідерландами і Австралією для приєднання до переслідування Росії за збиття літака рейсу MH17.