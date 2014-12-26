У Макіївці кадирівці та місцеві бойовики обстрілюють один одного

Про це повідомляє "Інформаційний спротив".

В ході конфліктів зафіксовано кілька випадків застосування стрілецької зброї, є поранені з обох сторін.

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Як повідомляв УНІАН, спецгрупа сил АТО під Маріуполем знищила ворожий танк і вісім російських військових.