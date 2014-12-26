У Макіївці кадирівці та місцеві бойовики обстрілюють один одного
08:12, 26 грудня 2014Політика
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У Макіївці поновилися конфлікти між прибулими з РФ найманцями-кавказцями («кадировцями») і місцевими бойовиками.
REUTERS
Про це повідомляє "Інформаційний спротив".
В ході конфліктів зафіксовано кілька випадків застосування стрілецької зброї, є поранені з обох сторін.
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Як повідомляв УНІАН, спецгрупа сил АТО під Маріуполем знищила ворожий танк і вісім російських військових.
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