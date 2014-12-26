Сили АТО під Маріуполем знищили танк і 8 російських військових

Спецгрупа сил АТО під Маріуполем знищила ворожий танк і вісім російських військових.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник начальника штабу Першого мобільного госпіталю Євген Степаненко. "Наша група знищила ворожий танк і 8 російських військових", - написав він. Читайте такожПід Маріуполем бойовики масово обстріляли з гранатометів і мінометів

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