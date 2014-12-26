Сили АТО під Маріуполем знищили танк і 8 російських військових

03:27, 26 грудня 2014
Суспільство
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Спецгрупа сил АТО під Маріуполем знищила ворожий танк і вісім російських військових.

Facebook

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник начальника штабу Першого мобільного госпіталю Євген Степаненко.

"Наша група знищила ворожий танк і 8 російських військових", - написав він.

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