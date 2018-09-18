"Ви - вбивці!": скандальна екс-регіоналка Бондаренко влаштувала істерику на росТБ (відео)

Бондаренко висловилася про теперішню українську владу, назвавши її "вбивцями держави".

Одіозна екс-нардеп від Партії регіонів Олена Бондаренко поскандалила з українським громадським діячем Вадимом Трюханом в ефірі пропагандистської передачі на росТБ.

Бондаренко висловилася про теперішню українську владу, назвавши її "вбивцями держави".

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"Що зробили з Україною за 27 років ті, які називають себе справжніми українськими патріотами? Вони роздробили, розграбували, розірвали країну, у більшої частини людей відібравши ці рівні права! І хочуть в цьому виді зберегти державу?! Шановні, це держава некомфортна і непридатна для життя більшої частини українців, які страждають від ваших печерних, дикунських методів роботи! Голосують ногами! Вже виїхала третина з країни, залишилося 30 мільйонів на місці з 42, а ви розповідаєте про демократію і про вірне рішення?! Ви — убивці цієї країни!", — кричала Бондаренко.

Трюхан у відповідь нагадав Бондаренко все про діяльність "Партії регіонів" в Україні. "Це маячня! Ось навіщо таке казати? Ви скільки років були у владі, в Партії регіонів? Ви грабували країну! Скільки років ви сиділи там на "касі"?! Що ви брешете?!" — емоційно звернувся він до зрадниці.

Та, у свою чергу, самовпевнено заявила, що Партія регіонів нібито дала Україні стільки, скільки вже не зможе дати жодна нова влада.

Як повідомляв УНІАН, нардепи Мосійчук і Шахов побилися в прямому ефірі.