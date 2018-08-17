"Мосійчук уже лежав": з'явилися подробиці бійки українських нардепів у прямому ефірі (відео)

В ефірі за участю Миколи Вересня — знову інцидент. Між гостями програми "Прямого каналу" сталася справжня бійка.

Ігор Мосійчук, депутат фракції "Радикальна партія", та Сергій Шахов, депутатська група "Воля народу", партія "Наш край", побилися в прямому ефірі.

Розбороняти чоловіків кинулася ведуча. Натомість Микола Вересень обов’язки "парамедика" на себе не взяв. І плескати водою зі склянки в обличчя гостям студії, як колись на каналі NewsOne, не захотів, передає "Детектор медіа".

Одразу після "гарячого" ефіру журналіст і телеведучий Микола Вересень розповів деталі інциденту й пояснив власну поведінку, яка здивувала глядачів і колег.

"Сказати чесно, я не все чув і навіть не дуже зрозумів, чого вони почали, як півні, битися між собою. Я лише зрозумів, що до бійки Шахов сказав Мосійчуку, мовляв, "не ходи на гей-паради" — чи щось таке. Мосійчуку не сподобалися ці слова, і він встав. Перша думка, яка в мене виникла: "Може, їх почати розбороняти?". А потім не тільки я, але й Світлана, — ми подумали, що не варто втручатися, "дабы дурь каждого видна была", - заявив ведучий.

Також, за його словами, ще раніше під час розмови ці двоє депутатів чогось одне одному не сподобалися.

"Адже Шахов казав: "Ти забув, як я тобі бронежилетами допомагав?". Бо ж відомо, що Мосійчук воював, і досить завзято, як я розумію. А Мосійчук відказує: "Мені здавалося, ти за Україну боровся. А, виявляється, ти мені давав щось!". Так поступово розвивалася сварка. А потім оця фраза про гей-парад. Знову кажу: я її достеменно не чув. І вже коли вони стояли один перед одним і Мосійчук сказав: "Вибачайся за свої слова", — я зрозумів, що він, за версією Шахова, був на якомусь гей-прайді, й цей закид фактично злостив Мосійчука. Так вони стояли-стояли, а я вже думав про наступний ефір із віце-прем’єром Геннадієм Зубком, і коли я «повернувся», Мосійчук уже лежав. За мить він схопив свою палицю, з якою ходить після поранення під час замаху на нього біля телекомпанії «Еспресо», і замахнувся на Шахова", - додав Микола Вересень.

На прохання журналістів пояснити, як саме сталося рукоприкладство, телеведучий розповів, що нардепи штовхалися, а потім Шахов вдарив Мосійчука.

"... Ну, і б’ються — що ж робити…Розумієте, коли я втручаюсь, б***ь, усі питають, чому ти вилив склянку води. Коли я не втручаюсь, усі питають — чому не вилив", - відповів на закиди Микола Вересень.

Бійка у студії:

Бійка у ліфті:

Нагадаємо, минулого року відомий український ведучий Микола Вересень під час суперечки хлюпнув водою в обличчя політологу Олександру Семченку й запропонував йому залишити студію.