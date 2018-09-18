Потрібно шукати нові шляхи для повернення Сенцова в Україну – Денісова

Омбудсмен привітала рішення ВР звернутись до Норвезького Нобелівського комітету щодо висунення кандидатури Сенцова на здобуття премії миру.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова вважає за необхідне шукати нові шляхи для повернення незаконно засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова на Батьківщину.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Омбудсмен, зокрема, привітала рішення Верховної Ради України щодо схвалення постанови про висунення кандидатури Сенцова на здобуття Нобелівської премії миру.

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«Олег, дійсно, гідний цього. За свою патріотичну, життєву позицію він сьогодні страждає в тюрмах окупанта. Він є справжнім борцем за базові права та свободи людини», - зазначила вона і додала: «Вся Україна сьогодні бореться за Олега. Ми маємо шукати все нові шляхи для повернення його до України, до своїх рідних»

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 вересня, Верховна Рада України звернулась до Норвезького Нобелівського комітету щодо висунення кандидатури Олега Сенцова на здобуття Нобелівської премії миру. Відповідну заяву, схвалену постановою (№9040), підтримали 245 народних депутатів України. Постанова набирає чинності з дня її прийняття. Документом голові ВР доручається невідкладно направити текст звернення до Норвезького Нобелівського комітету.