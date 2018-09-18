Верховна Рада висунула кандидатуру Сенцова на Нобелівську премію миру (відео)

Кандидатура Олега Сенцова пропонується з огляду на його мужню поведінку та готовність пожертвувати своїм життям заради свободи інших.

Верховна Рада України звернулась до Норвезького Нобелівського комітету щодо висунення кандидатури незаконно засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова на здобуття Нобелівської премії миру.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву, схвалену постановою (№9040), підтримали 245 народних депутатів із 348, зареєстрованих у сесійній залі.

У заяві зазначається, що з огляду на мужню поведінку Сенцова, якого протиправно утримують в Російській Федерації протягом 4 років за прояв героїчного ненасильницького протесту проти окупації Росією Автономної Республіки Крим, міста Севастополь та окремих районів Донецької та Луганської областей, за відстоювання прав людини, за готовність пожертвувати своїм життям заради свободи інших, Верховна Рада України висуває кандидатуру Сенцова на здобуття Нобелівської премії миру.

Парламент нагадує, що Сенцова було незаконно арештовано ФСБ РФ 10 травня 2014 року. 25 серпня 2015 року його засудили до 20 років ув'язнення. При цьому обвинувальний вирок базувався на показах двох затриманих свідків - один з них визнав, що усі покази давав під фізичними та моральними тортурами з боку співробітників ФСБ. Також про тортури з боку слідчих органів заявляв і сам Сенцов.

Міжнародна спільнота, наголосили у ВР, через численні рішення та резолюції міжнародних організацій та їх парламентських асамблей, у тому числі Європейського парламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі, Парламентської асамблеї НАТО, виступила із засудженням порушень Росією прав людини, політично та національно вмотивованих переслідувань та закликала до негайного звільнення всіх незаконно ув’язнених державою-окупантом осіб.

Окрім того, свою підтримку Сенцову висловили більшість національних кіноакадемій світу, а також громадські діячі, політики, режисери, актори, продюсери, літератори, журналісти тощо.

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"Наразі Сенцов, громадянин України, незаконно утримується на території Російської Федерації за сфабрикованою справою. Протягом усього строку утримання під вартою Олег Сенцов показує приклад героїчної мужності та ненасильницького спротиву проти держави-окупанта", - йдеться у заяві.

Депутати нагадали, що 14 травня 2018 року Сенцов оголосив безстрокове голодування на знак протесту проти аморальної та протиправної політики РФ, яка суперечить як міжнародному праву, так і загальнолюдським цінностям.

Основна вимога голодування - відпустити всіх громадян України, які незаконно утримуються Російською Федерацією за безпідставними та політично вмотивованими звинуваченнями, а також усіх інших незаконно ув’язнених і незаконно утримуваних громадян України на тимчасово окупованих територіях АР Крим, Севастополя, окремих районів Донецької і Луганської областей та на території Російської Федерації.

У заяві перелічуються імена незаконно утримуваних Росією громадян України.

"Виходячи з того, що Олег Сенцов протягом усього періоду незаконного утримання під вартою, ризикуючи власним життям, демонструє приклад мужнього ненасильницького спротиву у боротьбі за базові права та свободи людини, Верховна Рада України висуває кандидатуру Олега Сенцова на здобуття Нобелівської премії Миру", - йдеться у заяві.

Постанова набирає чинності з дня її прийняття. Документом голові ВР доручається невідкладно направити текст звернення до Норвезького Нобелівського комітету.

Раніше повідомлялося, що Європейська народна партія номінувала кандидатуру незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова на здобуття премії Європейського парламенту "За свободу думки" імені Андрія Сахарова.

Український режисер Олег Сенцов, затриманий ще в травні 2014 року, 14 травня 2018 року оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців.

У серпні 2015 Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив його до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у підготовці теракту. Сенцова утримують у російській колонії "Білий ведмідь" за полярним колом в Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ. 7 вересня російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що український політв'язень Олег Сенцов знову відмовився від госпіталізації.