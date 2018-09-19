Верховна Рада до кінця сесії має ухвалити закон про цивільне розмінування – Геращенко

Перший заступник голови ВР зазначає, що понад 7 тисяч квадратних кілометрів території Донбасу потребують спеціальної перевірки на наявність вибухонебезпечних предметів.

Верховна Рада України до кінця поточної сесії має ухвалити закон про цивільне розмінування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник голови ВР Ірина Геращенко сказала на засіданні парламенту.

"За різними оцінками, понад 7 тисяч кілометрів цих територій, які постраждали від російської агресії, є такими, що можуть мати вибухонебезпечні предмети і потребують спеціальної перевірки", - сказала вона.

Також вона зазначила, що обладнання для розмінування, яке знаходилося в Донецьку і Луганську, залишилося на окупованій території.

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Геращенко повідомила, що на сьогодні в парламенті зареєстровано кілька законопроектів і в уряді напрацьовується законопроект про цивільне розмінування.

Вона висловила сподівання, що всі ці законопроекти будуть об’єднанні до другого читання.

«Дивна ситуація, але структури Міністерства внутрішніх справ – відповідні служби цивільного захисту – оснащені краще, ніж відповідні структури Міністерства оборони. Ми маємо дуже мало машин-роботів для розмінування, і сапери сьогодні фактично працюють на колінах, розміновуючи ці десятки метрів, начинені вибухонебезпечними предметами», - додала Геращенко і закликала місцеву владу провести маркування «всіх тих площ, всіх тих полів, всіх тих доріг, які можуть мати вибухонебезпечні предмети».