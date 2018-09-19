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Верховна Рада до кінця сесії має ухвалити закон про цивільне розмінування – Геращенко

12:00, 19 вересня 2018
Політика
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В уряді напрацьовується законопроект про цивільне розмінування / фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник голови ВР Ірина Геращенко сказала на засіданні парламенту.

"За різними оцінками, понад 7 тисяч кілометрів цих територій, які постраждали від російської агресії, є такими, що можуть мати вибухонебезпечні предмети і потребують спеціальної перевірки", - сказала вона.

Також вона зазначила, що обладнання для розмінування, яке знаходилося в Донецьку і Луганську, залишилося на окупованій території.

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Геращенко повідомила, що на сьогодні в парламенті зареєстровано кілька законопроектів і в уряді напрацьовується законопроект про цивільне розмінування.

Вона висловила сподівання, що всі ці законопроекти будуть об’єднанні до другого читання.

«Дивна ситуація, але структури Міністерства внутрішніх справ – відповідні служби цивільного захисту – оснащені краще, ніж відповідні структури Міністерства оборони. Ми маємо дуже мало машин-роботів для розмінування, і сапери сьогодні фактично працюють на колінах, розміновуючи ці десятки метрів, начинені вибухонебезпечними предметами», - додала Геращенко і закликала місцеву владу провести маркування «всіх тих площ, всіх тих полів, всіх тих доріг, які можуть мати вибухонебезпечні предмети».

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Теги: #Донбас#Рада#розмінування