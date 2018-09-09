В Раді у вересні мають зареєструвати законопроект щодо цивільного розмінування - Геращенко

Його прийняття вже на нинішній сесії активізує роботи по розмінуванню, визначить відповідальну структуру і стандарти, сприяє посиленню соціальних гарантій для саперів, додала Геращенко.

На цій сесії у Верховній Раді має бути зареєстровано законопроект про цивільне розмінування.

Про це повідомила перший віце-спікер Ірина Геращенко у Facebook. "Ми тут з журналістами і колегами - Іриною Фріз ( очолює нашу делегацію в ПА НАТО) і Артуром Герасимовим ( очолює нашу делегацію в ОБСЄ). Проблема розмінування є ключовим гуманітарним викликом для Донбасу , рівень забрудення території дуже високий, близько 7 тис. км потребують перевірки", - написала вона

Геращенко розповіла, що заявку на очищення площі військові отримують від ВЦА. Група розмінування два дні працює на ділянці 20-25 метрів, досліджуючи грунт на глибину 50 см. Пересуваються на колінах, в повній бойовій і захисній амуніції, бо ворог- в п‘ятдесяти метрах.

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Також вона розказала деталі щодо майбутнього закону про цивільне розмінування. "Сподіваюся, його прийняття вже на нинішній сесіі активізує роботи по розмінуванню, визначить відповідальну структуру і стандарти, сприяє посиленню соціальних гарантій для саперів, дасть відповідь, чи можливе залучення приватних і міжнародних структур з відповідним досвідом, примусить місцеву владу більш відповідально ставитися до маркування всіх небезпечних місць і територій, ставити відповідні загороджувальні дроти і попереджувальні знаки", - додала Геращенко.

За її словами, прийняття закону активізує допомогу партнерів саме в питанні розмінування, тому зараз допрацьовують фінальну версію закону та роблять все, аби у вересні зареєструвати цей проект і до кінця сесіі його прийняти.

Раніше Геращенко заявляла, що першочерговий законопроект дев’ятої сесії Верховної Ради України - законопроект про гуманітарне розмінування.