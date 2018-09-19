На Закарпатті постійно приховано видаються угорські паспорти - Клімкін

В МЗС заявляють, що відео з фіксацією видачі угорських паспортів є автентичним, хоча буде проведено перевірку.

Міністерству закодонних справ України відомо, що на Закарпатті постійно приховано видаються угорські паспорти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам міністр закордонних справ Павло Клімкін.

Він зазначив, що цього місяця під час Генасамблеї ООН у Нью-Йорку буде зустрічатися з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто. "Це було заздалегідь домовлено", - наголосив Клімкін.

"Ми будемо обговорювати і нову назву їхнього уповноваженого (уповноваженого міністра, відповідального за розвиток Закарпатської області та програми розвитку дитячих садків Карпатського басейну - УНІАН), оскільки з такою назвою взагалі їм немає чого робити (на Закарпатті)", - заззначив глава української дипломатії.

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"Друге, ми знаємо, що постійно є випадки прихованої видачі паспортів. Ми зараз перевіряємо автентичність цього відео. Звичайно, …маємо зробити це як серйозні люди, але виходимо з того, що воно є автентичним", - наголосив Клімкін.

"Я його покажу Сійярто, скажу, що консулу немає чого робити (на Закарпатті), хай видає угорські паспорти угорським громадянам краще у Будапешті", - повідомив міністр і додав, що порядок денний зустрічі з главою МЗС Угорщини "буде досить напружений".

Як повідомляв УНІАН, у мережі з'явилося відео, на якому українцям роздають паспорти Угорщини з проханням не повідомляти про це владі.

"Присягаю, що вважаю Угорщину своєю батьківщиною. Буду вірним громадянином, захищатиму і служитиму Угорщині. Хай допоможе мені Бог", - повторюють текст присяги нібито українці на тлі угорського прапора.

Потім вони отримують інструкції від угорських дипломатів: "Приховуйте від державних структур України факт отримання угорського громадянства".

Після цієї процедури, як можна побачити на відео, нібито українців пригощають келихом шампанського на честь отримання угорського громадянства.

Раніше угорському дипломату вручили ноту з вимогою надати офіційні роз'яснення у зв'язку з рішенням уряду Угорщини створити посаду уповноваженого по Закарпаттю.